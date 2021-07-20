Пациента психбольницы, который во время бегства убил санитара, отправили за решетку

Пациента психбольницы, который во время бегства убил санитара, отправили за решетку

Чтобы его задержать, полицейские трое суток прочесывали окружающую местность.

Во вторник, 20 июля, суд в Кривом Роге избрал меру пресечения пациенту психбольницы, которого подозревают в убийстве санитара. 21-летнего мужчину задержали только на третьи сутки поисков. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Пациента Гейкивська психбольницы, который бежал из медицинского учреждения в ночь на воскресенье, суд отправил в СИЗО — на время следствия он будет содержаться под стражей без права внесения залога.

Полицейские разыскали беглеца в доме в селе Зеленое. Автодорогами сюда от места преступления — 40 километров, полями напрямик — втрое меньше.

"Сопротивления правоохранителям не было. Подробнее, где находился человек эти двое суток, каким образом он добрался в деревню, все еще выясняют следователи ", — сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Ольга Кузнецова.

Напомним, что в ту злополучную ночь пациент проснулся и с громкими криками пошел на балкон. Санитар подошел выяснить, что произошло — и получил удары по голове металлической ножкой от стула. Он умер мгновенно. В тот день погибшему медицинскому работнику как раз исполнилось 54 года. Последние двадцать из них он работал санитаром в этой больнице.

После нападения пациент похитил у убитого специальный служебный ключ от помещений и убежал. Чтобы задержать его, полицейские трое суток прочесывали близлежащие районы.

Новости Украины: пациенту психбольницы, которого подозревают в убийстве санитара, выбирают меру пресечения

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