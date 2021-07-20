Пациента психбольницы, который во время бегства убил санитара, отправили за решетку

Чтобы его задержать, полицейские трое суток прочесывали окружающую местность.
Во вторник, 20 июля, суд в Кривом Роге избрал меру пресечения пациенту психбольницы, которого подозревают в убийстве санитара. 21-летнего мужчину задержали только на третьи сутки поисков. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Пациента Гейкивська психбольницы, который бежал из медицинского учреждения в ночь на воскресенье, суд отправил в СИЗО — на время следствия он будет содержаться под стражей без права внесения залога.
Полицейские разыскали беглеца в доме в селе Зеленое. Автодорогами сюда от места преступления — 40 километров, полями напрямик — втрое меньше.
"Сопротивления правоохранителям не было. Подробнее, где находился человек эти двое суток, каким образом он добрался в деревню, все еще выясняют следователи ", — сообщила пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Ольга Кузнецова.
Напомним, что в ту злополучную ночь пациент проснулся и с громкими криками пошел на балкон. Санитар подошел выяснить, что произошло — и получил удары по голове металлической ножкой от стула. Он умер мгновенно. В тот день погибшему медицинскому работнику как раз исполнилось 54 года. Последние двадцать из них он работал санитаром в этой больнице.
После нападения пациент похитил у убитого специальный служебный ключ от помещений и убежал. Чтобы задержать его, полицейские трое суток прочесывали близлежащие районы.