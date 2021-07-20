В Одессе рецидивист сбежал из СИЗО: полиция объявила операцию "Сирена"

Граждан, которые видели злоумышленника или знают, где он скрывается, просят сообщить правоохранителям.
В Одессе 41-летний вор-рецидивист сбежал из следственного изолятора. В городе введена полицейская операция "Сирена".
Об этом информирует полиция Одесской области.
"Разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 УКУ, Кутафин Сергей Александрович, 1980 г. р., который 20 июля текущего года совершил побег из Одесского следственного изолятора", — говорится в сообщении .
приметы:
- Рост 170-175см, худощавого телосложения,
- Темные волосы, короткая стрижка, глаза карие, имеет царапины на теле и руках.
- Был одет в джинсы синего цвета, без обуви.
Граждан, которые видели злоумышленника или знают, где он скрывается, просят позвонить в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии "102".
Ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина застрелил соседа.