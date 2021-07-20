В Одессе рецидивист сбежал из СИЗО: полиция объявила операцию "Сирена"

В Одессе рецидивист сбежал из СИЗО: полиция объявила операцию "Сирена"

Граждан, которые видели злоумышленника или знают, где он скрывается, просят сообщить правоохранителям.

В Одессе 41-летний вор-рецидивист сбежал из следственного изолятора. В городе введена полицейская операция "Сирена".

Об этом информирует полиция Одесской области.

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"Разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 УКУ, Кутафин Сергей Александрович, 1980 г. р., который 20 июля текущего года совершил побег из Одесского следственного изолятора", — говорится в сообщении .

приметы:

Рост 170-175см, худощавого телосложения,

Темные волосы, короткая стрижка, глаза карие, имеет царапины на теле и руках.

Был одет в джинсы синего цвета, без обуви.

Граждан, которые видели злоумышленника или знают, где он скрывается, просят позвонить в отдел полиции № 1 Одесского РУП № 1 по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии "102".

Полиция Одесской области

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