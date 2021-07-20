"Духовное лечение": в Одессе человек уморил голодом сына

"Духовное лечение": в Одессе человек уморил голодом сына

Именно отец и понесет ответственность за пищевые ограничения и состояние ребенка.

19 июля в одесскую городскую больницу госпитализировали 16-летнего парня. У него обнаружили сильное обезвоживание и дефицит веса.

Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса Инфо".

Как пишет канал, пока парень в очень тяжелом состоянии. Оказалось, что отец школьника считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения".

Также известно, что мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.

Напомним, в Киеве осудили женщину, которая на 11 дней оставила двух детей одних в квартире. Мальчика нашли мертвым, а девочку — без сознания.

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