"Духовное лечение": в Одессе человек уморил голодом сына

Именно отец и понесет ответственность за пищевые ограничения и состояние ребенка.
19 июля в одесскую городскую больницу госпитализировали 16-летнего парня. У него обнаружили сильное обезвоживание и дефицит веса.
Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса Инфо".
Как пишет канал, пока парень в очень тяжелом состоянии. Оказалось, что отец школьника считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует "духовного лечения".
Также известно, что мужчина обратился к врачам только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.
Напомним, в Киеве осудили женщину, которая на 11 дней оставила двух детей одних в квартире. Мальчика нашли мертвым, а девочку — без сознания.