В Китае показали самый быстрый в мире поезд, что парит над рельсами: видео

Поезд на магнитной подушке может разогнаться до 600 км/ч.

Во вторник, 20 июля, в Китае продемонстрировали самое быстрое наземное транспортное средство в мире.

Как сообщает государственное агентство Xinhua, поезд впервые выехал с производственной линии в городе Циндао на северо-востоке страны.

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Этот поезд изготовлен компанией CRRC и предназначен для движения высокоскоростными железными дорогами, протяженность которых в Китае, по данным на конец 2020 года, составляла 37 900 километров. Это самая длинная сеть в мире.

Superfast! China has unveiled the world's first high-speed maglev train capable of speeds of up to 600 km/h. #GLOBALink pic.twitter.com/uPsVO6PRoS — China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

Благодаря магнитной подушке поезд парит над рельсами, передвигаясь силой электромагнитного поля. Это не только позволяет развивать скорость до 600 км/ч, что лишь немногим меньше, чем скорость движения транспортных самолетов, но и значительно снижает уровень шума в салоне.

Напомним, ранее в Китае стадо слонов по неизвестным причинам покинуло природный заповедник в провинции Юньнань. 15 особей преодолели 500 километров, уничтожив 56 гектаров посевов.

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