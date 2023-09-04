Стус: что вы не знали о несокрушимом диссиденте

Его жизнь и творчество стали символом несокрушимости украинского духа, борьбы за права человека и свободу слова в Советском Союзе.

4 сентября исполняется 38 лет со дня гибели украинского поэта, диссидента, героя Украины посмертно Василия Стуса. В 1985 году деятель скончался в тюремном карцере лагеря особого режима в РФ.

ТСН.ua собрали все, что известно о Василии Стусе, о том, почему его боялись в довоенном Донецке, и после оккупации города боится группировка "ДНР", а также мог ли кто-то спасти Стуса от смерти в тюрьме.

Пошел в школу тайком от родителей

Будущий украинский поэт родился в крестьянской семье 6 января 1938 года. Вскоре после рождения Василия Семеновича Стуса его родители переехали из села Рахновка Гайсинского района Винницкой области в Сталино (на сегодняшний день Донецк), чтобы избежать принудительной коллективизации. Там прошли его детство и юность.

Малый Василий пошел в школу еще до 6 лет втайне от родителей. Они тяжело работали и не сразу заметили отсутствие сына. Мать узнала об ин только тогда, когда учительница Василия спросила у нее, почему тот ходит в школу босой. Родители не ругали парня, ведь у него была нешуточная жажда учебы.

Школу он окончил с серебряной медалью. Хотел стать журналистом и поступить в Киевский университет. Однако 16-летнему Василию отказали даже в рассмотрении документов, мол, несовершеннолетний. С несбывшейся "киевской" мечтой Стус вернулся в Сталино и поступил в Сталинский государственный педагогический институт на филологический факультет (впоследствии историко-филологический). Его специальность по диплому: украинский язык, литература и история. Стоит заметить, что это произошло во времена, когда советские власти всячески пытались притеснять все украинское.

Делал промо украинского языка, когда это еще не было мейнстримом

После окончания института и службы в армии Стус учительствовал. Он преподавал украинский язык и литературу в Горловке. Советская власть считала украинский язык "неперспективным" и всячески вытесняла его из школьной программы. Даже сами родители учеников нередко писали заявления на освобождение своих детей от изучения украинского.

Василий Стус пытался сделать свои уроки интересными и привлекательными, используя то, что мы сейчас называем сторителлингом: он рассказывал детям истории из украинского прошлого и читал собственные стихи.

Василий Стус/Twitter

Современники Стуса вспоминают, что однажды Василию сделали замечания в университетской столовой по этому поводу и попросили, чтобы он говорил на "нормальном" языке. Реакция Стуса была мгновенной — между ним и обидчиком произошла потасовка.

Защищал политических заключенных

"Кто против тирании — встаньте" — это, наверное, самая известная фраза Стуса. Ее он воскликнул во весь голос во время премьеры ленты Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина". Стус вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорновилом, Юрием Бадзьом выступили против арестов украинской интеллигенции.

Это произошло 4 сентября 1965, а ровно через 20 лет в этот день Стус загадочно погибнет в заключении. Участники премьеры фильма вспоминают, что не договаривались об акции протеста. Но когда Иван Дзюба со сцены кинотеатра сказал о массовых арестах украинской интеллигенции, Стус не мог смолчать.

В зале сразу появились работники службы безопасности и арестовали многих зрителей, а самого Стуса отчислили из аспирантуры.

Протестивал против уничтожения украинской культуры

За три дня до первого ареста 12 января 1972 года Василий Стус вместе с друзьями-писателями ходили по рождественской вертепе во Львове. Так, молодежь из Киева и Львова протестовала против политики запрета украинских национальных традиций. Собранные деньги (250 рублей) колядники планировали передать для помощи политзаключенным и их родным.

Василий Стус/Wikipedia

Как только Василий Стус вернулся в Киев, как его и еще 18 участников коляды арестовали — со временем историки будут называть это событие "Арестованная коляда". Во время обыска у Стуса изъяли более 500 оригинальных стихов, десятки статей, переводы поэзии — всего труды, которые он писал на протяжении 15 лет.

Получил Медведчука как "защитника"

Стус был предоставлен юному адвокату, печально известному Виктору Медведчуку. К тому времени еще никто не оценивал его адвокатскую работу с профессиональной точки зрения.

В ходе судебного процесса Медведчук не ознакомился с уголовным делом и не подавал такого ходатайства. Это делала другая адвокат Людмила Петровна Корытченко. По неизвестным причинам она отказалась в дальнейшем участвовать в процессе.

Судебный процесс проходил закрыто, а Василий Стус фактически защищал себя самостоятельно. Этому предшествовало то, что Медведчук возлагался на рассмотрение суда, поэтому он не поддержал ни заявленный отвод, ни ходатайство подзащитного.

Василий Стус/Twitter

В конце концов, поэт отказался от назначенного ему адвоката. Стус настаивал на предоставлении международного адвоката, но ему отказали, потому что советское законодательство не предусматривало подобную процедуру.

“В чем именно обвиняют меня понятно. Но виновным я себя не признаю”, — говорил Василий Стус во время суда.

Виктор Медведчук во время оглашения последнего приговора заявил, что квалификацию действий суда "считает верной". Василию Стусу не дали произнести последнее слово.

После смерти украинского диссидента Медведчук возглавил администрацию президента Леонида Кучмы. Позже он стал кумом российского диктатора Владимира Путина и крестил его дочь Дарью. В частности, он принимал участие в Минском переговорном процессе. И еще много-много интересных деталей…

Был "неудобным" человеком

Историк Станислав Федорчук рассказал в интервью Радио Свобода, что Стус не укладывается в пределы традиционных представлений. И своей биографией, и гражданской позицией, и своими литературоведческими трудами.

“Стус дал четкое определение украинской литературе эпохи соцреализма. Он не просто разоблачал коллег, наступавших на горло собственной песне. Он объяснял, что это процесс и духовной, и литературной смерти. Среди его современников немного столь смелых”, — отметил историк.

По его словам, для многих Стус — яркий пример антисоветщины, всего, что есть в Украине и что могло бы ассоциироваться с будущей Украиной без коммунизма ни в головах, ни в жизни.

Интересно, откуда такой Стус, который принципиально говорил и писал по-украински, взялся в Донецкой области, где рядом были обрусены обычные люди. Станислав Федорчук прокомментировал: “Я хочу подчеркнуть, что Стус в первую очередь художник. Человек, готовивший себя к творческой деятельности. Но по духу он был, безусловно, украинский патриот”.

“Он вырос в такой среде, но оказывается, оно не было единообразно антиукраинским. Даже рабочие, с которыми он работал в шахте, хоть и говорили на русском языке, но не были антиукраинцами, и Стус это понимал», — добавил историк.

По его словам, Василий Стус был украинским самостийником. Он выступал за то, чтобы Украина состоялась как государство для украинского народа.

Многие его собратья имели разные взгляды на будущее Украины. Многие из них находились в плену национал-коммунистических идей. Стус тем и отличался, что с большим подозрением относился к украинскому коммунизму как к проекту.

Он видел с позиций творческого человека, что целый ряд функций общества тоталитарно контролируемы. Нет свободы самовыражения не только для художника, но и для обычного человека.

Если внимательно читать Стуса, видно, сколь болезненно он воспринимает советскую действительность, в которой интересы человека практически ничего не весят.

Умел приспосабливаться и плодотворно работать в полной изоляции.

Из 47 лет жизни 13 Василий Стус провел в следственных изоляторах, камерах-одиночках, карцерах и на каторжной работе. Когда Стуса арестовали во второй раз в 1980 году, его приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. 5 из этих 15 лет он не имел никакого свидания с родными: за разные "вины" ему запретили визиты жены, сестры, сына. Несмотря на это, поэт не прекращал писать, даже в многолетней изоляции.

Был лагерным блоггером

Последние тексты поэта – это лагерные блоги (так их называет автор книги "Дело Василия Стуса" историк Вахтанг Кипиани). Это размышления Стуса о жизни и истории людей, которые вместе с ним отбывали наказание. Чтобы скрыть эти тексты от надзирателей лагеря, Стус писал их почерком на тонких полосках технической бумаги.

Таборовая тетрадь Василия Стуса/Twitter

Эти 16 заметок не имели шансов увидеть мир, если бы не жена литовского политзаключенного Балиса Гаяускаса Ирэна. Она на себе вывезла тексты Стуса на свободу. Впоследствии их выдали под названием "Из лагерной тетради".

Учил и воспитывал сына дистанционно

Из-за арестов Стус был рядом с сыном только в его раннем детстве и 9 месяцев между первым и вторым заключением. Дмитрий был 14-летним подростком, когда отца вторично осудили 15 мая 1980 года. Тогда, вспоминает Дмитрий Стус, он сдавал долги по русской литературе в школе и собирался идти на футбол, но уже дома был обыск.

В тот день они с отцом виделись в последний раз. Но Василий Стус занимался воспитанием сына через письма: советовал, что читать, предлагал поразмыслить над определенными произведениями, присылал переводы стихов, давал наставления. Вот несколько из них:

“Ты должен иметь крепкое тело. Для этого тебе нужно: развивать ноги (они у Тебя слабые), исправлять осанку (Ты горбуешься). Помогать маме в домашней работе”;

"Учи английский язык — раз в 5 изучай больше слов, чем дают в школе";

"Возьми себе за правило: всегда быть справедливым, спокойным, рассудительным, мужественным";

«Бывает часто: человек знает сколько-нибудь, но разговаривать с ним крайне скучно, потому что он ничего не понимает рассказать интересно: у него нет своего стержня, позвоночника, к которому крепится вся костная система. То есть, у такого человека нет самого себя (все остальное — телевизор, машину, дачу, штаны, профессию — имеет!)”;

“Не знаю, есть ли у Тебя девушка. Когда есть (или – когда будет) – старайся, чтобы она была выше Тебя. То есть чтобы Ты дотягивался до нее, а не опускался. Если же она слишком земна, то придумай ее – небесной, и она станет небесной. Но лучше, чтобы у нее было и земли и неба. Девушка должна предоставить Тебе возможность улучшаться, а не ухудшаться”.

Смерть художника в концлагере

28 августа 1985 года Василия Стуса отправили в карцер за то, что читая книгу в камере, он облокотился на нары. В знак протеста он объявил бессрочную сухую голодовку. По официальным данным, причина смерти – остановка сердца. Но, по свидетельствам сокамерников-политзаключенных, Василий Стус умер после избиения надзирателями.

Коридор в камеру, где умер Стус/Wikipedia

Сын художника Дмитрий Стус дает несколько версий событий той ночи:

прапорщик Новицкий без предупреждения выдернул прут, которым на день крепились к стене нары. Они весили до 90 кг. От неожиданного удара Василий Стус умер;

на тот момент Василий Стус был истощен от постоянных голодовок, физических и моральных унижений, имел проблемы с сердцем, потеря своих произведений также наложила свой отпечаток. Поэт не имел сил опустить нары, и они упали на него. Наблюдатели не обратили на это внимания, поэтому заключенному не оказали своевременно помощь.

Диссидент был спрятан в Киеве на Байковом кладбище в конце 1980-х после ходатайства родных и единомышленников. В 1990 году Постановлением Пленума Верховного Суда УССР и Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда УССР Василий Стус был посмертно реабилитирован после опротестования его приговора.

Украинский поэт, диссидент и жертва политического режима СССР получил звание Герой Украины с удостоением ордена Государства в 2005 году.

Кто бы мог спасти Стуса

Историк Станислав Федорчук рассказал, что не все украинские диссиденты погибли в тюрьмах. Части очень важных людей, как Валентин Мороз, Петр Григоренко, их семьям удалось вырваться на запад. Это был результат работы многих украинцев Запада, папы Римского, дипломатов, политических деятелей. “Поэтому, когда мы говорим о том, кто мог бы спасти Стуса, это должны быть украинские, европейские политические представители, деятели. Сегодня и тогда мы видим одно: безразличие мира к тем людям, которых мучает Россия», — резюмировал историк.

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