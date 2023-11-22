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Суд открыл дело о банкротстве МАУ

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Суд открыл дело о банкротстве МАУ

Самолет МАУ / Фото: Facebook/МАУ

В Киеве суд открыл дело о банкротстве украинской авиакомпании МАУ.

Хозяйственный суд Киева 22 ноября решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Об этом стало известно с заседания суда по делу №910/16870/23.

Ранее, 31 октября, государственный "Укрэксимбанк" подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.

Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражная руководительница Татьяна Носенко. Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время своей поездки в США анонсировал возможное открытие одного из аэропортов Украины для гражданских полетов. Он заявил, что в Украине работают над защитой неба от российских авиаударов. Успех в этом вопросе позволит открыть один из аэропортов Украины.

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Дата публикации
Просмотры
497
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