Суд открыл дело о банкротстве МАУ

В Киеве суд открыл дело о банкротстве украинской авиакомпании МАУ.
Хозяйственный суд Киева 22 ноября решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).
Об этом стало известно с заседания суда по делу №910/16870/23.
Ранее, 31 октября, государственный "Укрэксимбанк" подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.
Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражная руководительница Татьяна Носенко. Решение должно быть опубликовано 23 ноября.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время своей поездки в США анонсировал возможное открытие одного из аэропортов Украины для гражданских полетов. Он заявил, что в Украине работают над защитой неба от российских авиаударов. Успех в этом вопросе позволит открыть один из аэропортов Украины.
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