Суд відкрив справу про банкрутство МАУ

Господарський суд Києва 22 листопада вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Про це стало відомо з засідання суду у справі №910/16870/23.

Раніше, 31 жовтня, державний "Укрексімбанк" подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку.

Розпорядником майна МАУ призначено арбітражну керівницю Тетяну Носенко. Рішення має бути опубліковане 23 листопада.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час своєї поїздки до США анонсував можливе відкриття одного з аеропортів України для цивільних польотів. Він заявив, що в Україні працюють над захистом неба від російський авіаударів. Успіх у цьому питанні дозволить відкрити один з аеропортів України.

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