Що буде з заочною формою навчання в Україні: Лісовий поставив крапку

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що заочну форму навчання скасовувати поки що не будуть.

Оксен Лісовий розповів, що міністерство освіти і науки вислухало всі аргументи громадян та депутатів, проте цей пункт залишили на доопрацювання.

Про це міністр повідомив у своєму Facebook.

Лісовий додав, що Міносвіти ставлять за мету трансформувати цю форму навчання, аби вона стала більш якісною.

"Щодо заочної форми, навколо якої точилася найбільш запекла дискусія. Ми почули усі аргументи громадськості та депутатів – нині про її скасування не йдеться. Натомість ставимо перед собою завдання трансформувати цю форму навчання таким чином, аби це дійсно було про якість", - написав Лісовий.

Нагадаємо, в Україні запропонували скасувати заочну форма навчання, яка вже себе вичерпала. У зв'язку з цим Міністерство освіти й науки планувало запропонувати студентам так звані індивідуальні траєкторії.

Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький заявив, що заочна форма в більшості випадків – це не про якість освіти, а про отримання "корочки" у формі диплома. Він наголосив, що за останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма. І зараз вона активно розвивається. І це виявляється значно ефективнішим, ніж заочна форма.

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