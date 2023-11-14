Чи скасують заочну форму навчання в Україні: у ВР зробили заяву

В Україні трансформують заочну та вечірню форми навчання. В наступному році їх планують замінити дистанційним форматом.

Про це в коментарі “Укрінформу” розповів член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

Як стало відомо, ВР ухвалила закон, який регулює правила вступної кампанії. Відповідно до документа, наступного року випускники шкіл не складатимуть ДПА та вступатимуть до вишів за результатами НМТ.

Крім того, в законі є і норма про заміну вечірньої та заочної форми навчання на дистанційну. Проте цю норму прибрали через розбіжності в поглядах нардепів піл час підготовки законопроєкту.

У початковій редакції документа йшлося, зокрема, про скасування набору вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра за вечірньою і заочною формами здобуття освіти, а натомість сприяння розвитку дистанційної освіти. Однак Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав це положення.

Нагадаємо, що заочна форма навчання прийшла до нас як рудимент із минулого, вона вже дещо себе вичерпала. За останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма. І зараз вона активно розвивається.

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