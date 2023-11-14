Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи скасують заочну форму навчання в Україні: у ВР зробили заяву

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
101
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи скасують заочну форму навчання в Україні: у ВР зробили заяву

Студенти / Фото: flickr.com

Заочну та вечірню форми навчання планують замінити на дистанційну.

В Україні трансформують заочну та вечірню форми навчання. В наступному році їх планують замінити дистанційним форматом.

Про це в коментарі “Укрінформу” розповів член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

Як стало відомо, ВР ухвалила закон, який регулює правила вступної кампанії. Відповідно до документа, наступного року випускники шкіл не складатимуть ДПА та вступатимуть до вишів за результатами НМТ.

Крім того, в законі є і норма про заміну вечірньої та заочної форми навчання на дистанційну. Проте цю норму прибрали через розбіжності в поглядах нардепів піл час підготовки законопроєкту.

У початковій редакції документа йшлося, зокрема, про скасування набору вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра за вечірньою і заочною формами здобуття освіти, а натомість сприяння розвитку дистанційної освіти. Однак Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав це положення.

Нагадаємо, що заочна форма навчання прийшла до нас як рудимент із минулого, вона вже дещо себе вичерпала. За останні три роки в Україні дуже сильно розвинулася дистанційна форма. І зараз вона активно розвивається.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
101
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація