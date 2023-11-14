Продюсер серіалу "Ейфорія" Кевін Турен помер

Продюсер популярних серіалів від HBO "Ейфорія" та "Ідол", а також горорів "X" та "Перл", 44-річний Кевін Турен помер у неділю, 12 листопада, ввечері.

Це вже друга, після 25-річного актора Ангуса Клауда, смерть за цей рік серед членів команди "Ейфорії". Така раптова новина про продюсера стала "величезною несподіванкою для всіх колег, друзів і близьких".

Сумною звісткою поділився з іноземним медіа батько Кевіна Турена Едвард. Втім, що стало причиною смерті поки невідомо.

"Мій Кевін був неймовірно особливим, що тепер весь світ став менший без нього", – зі смутком зазначив батько Кевіна.

Кевін Турен на презентації фільму "Ця незручна мить" / Фото: Associated Press

Також до висловлення співчуття доєднався генеральний директор материнської компанії Deadline PMC і близький друг Кевіна Турена Джей Пенске. Зокрема, він наголосив, що найбільшою цінністю для відомого продюсера були його близькі.

"Незважаючи на численні досягнення в Голлівуді, найбільш відданим Кевін був своїй сім'ї та друзям. Він так пишався своїми дітьми. Він і його дружина Евеліна були рішуче налаштованими на те, щоб їхні діти виховали в собі чудові цінності, і були переконаними, що їм під силу змінити світ у цілому. Наше єдине серце розривається через них, і ми всі відчуваємо дуже глибоке почуття втрати. Ми дуже сумуватимемо за Кевіном, і це місто сьогодні втратило одну зі своїх найяскравіших зірок, що сходять", – написав близький друг продюсера.

У знаменитості залишилися дружина Евеліна та двоє синів, Джек і Джеймс.

Нагадаємо, нещодавно помер ексгравець КВК, український актор і ведучий Сергій Сивохо. На прощанні з шоуменом у Києві його мама зізналася, що перевезе прах сина на окупований схід України та назвала причини такого рішення.

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