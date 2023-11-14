Продюсер сериала "Эйфория" Кевин Турен скончался

Продюсер популярных сериалов от HBO "Эйфория" и "Идол", а также хорроров "X" и "Перл", 44-летний Кевин Турен скончался в воскресенье, 12 ноября, вечером.

Это уже вторая, после 25-летнего актера Ангуса Клауда, смерть за этот год среди членов команды "Эйфории". Такая внезапная новость об уходе продюсера стала "огромной неожиданностью для всех коллег, друзей и близких".

Печальным известием поделился с иностранным медиа отец Кевина Турена Эдвард. Впрочем, что послужило причиной смерти пока неизвестно.

"Мой Кевин был невероятно особенным, что теперь весь мир стал меньше без него", – с грустью отметил отец Кевина.

Кевин Турен на презентации фильма "Этот неловкий момент" / Фото: Associated Press

Также к выражению соболезнований присоединился генеральный директор материнской компании Deadline PMC и близкий друг Кевина Турена Джей Пенске. В частности, он отметил, что наибольшей ценностью известного продюсера были его близкие.

"Несмотря на многочисленные достижения в Голливуде, самым преданным Кевин был своей семье и друзьям. Он так гордился своими детьми. Он и его жена Эвелина были решительно настроены на то, чтобы их дети воспитали в себе прекрасные ценности, и были убеждены, что им по силам изменить мир в целом. Наше единственное сердце разрывается из-за них, и мы все испытываем очень глубокое чувство потери. Мы будем очень скучать по Кевину, и этот город сегодня потерял одну из своих самых ярких восходящих звезд", – написал близкий друг продюсера. .

У знаменитости остались жена Эвелина и два сына, Джек и Джеймс.

Напомним, недавно скончался экс-игрок КВН, украинский актер и ведущий Сергей Сивохо. На прощании с шоуменом в Киеве его мама призналась, что перевезет прах сына на оккупированный восток и назвала причины такого решения.

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