Вступление Украины в ЕС: что говорят в Европе и кто может помешать евроинтеграции

Европарламент откроет офис в Киеве для усиления поддержки украинского парламента. Это делают для того, чтобы наладить контакты Верховной Рады с комитетами Европарламента. Офис в Киеве станет одним из немногих представительств в городах вне ЕС. В преддверии дальнейших шагов по евроинтеграции в Киеве с президентами Украины и Молдовы обсудил глава Европейского Совета.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

На десятую годовщину Революции достоинства в Киев приехала президент Молдовы. Во время переговоров Владимира Зеленского и Майи Санду речь шла о безопасности, трансграничном сотрудничестве и энергетических вызовах. Особое же внимание - к будущему пути обеих стран в Европейский союз, говорит президент Молдовы.

Мая Санду, Елена и Владимир Зеленские

Для этого разговора в Киев с необъявленным визитом приезжал глава Европейского Совета. Шарль Мишель обнародовал фотографию с вокзала и отметил - прибыл к друзьям. Его визит состоялся накануне саммита Европейского Совета - тот проведут уже в середине декабря. И на нем лидеры ЕС будут обсуждать рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении с Украиной. Киев рассчитывает на мощное решение в декабре - так о результатах переговоров с Шарлем Мишелем написал президент Зеленский.

Сейчас в Брюсселе нет единства относительно начала переговоров - такие сообщения в последние дни появляются в СМИ. Вроде бы само решение хотят с декабря перенести на март следующего года - в частности, из-за позиции некоторых стран.

Венгрия снова обещает блокировать положительное для Киева решение. Переговоры будут сложными - откровенно рассказывает глава Евросовета. Шарль Мишель привел в Киеве три аргумента, с помощью которых обещает убеждать союзников в Брюсселе. Говорит - начало переговоров о вступлении сигнализирует гражданам ЕС, что блок заботится об их безопасности и благосостоянии, поскольку расширение пойдет на пользу. Для Украины и Молдовы это было бы доказательством, что Евросоюз может быть надежным партнером. Как и сигналом для кремля и тех, кто хочет подорвать мировой порядок.

Встреча в Киеве

Шарль Мишель обещает не упустить ни одного шанса, чтобы удовлетворить законные ожидания Украины и Молдовы. В то же время, глава Евросовета напоминает — на заседании в декабре речь пойдет не о самом вступлении, а только о начале длительного процесса.

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В преддверии Верховная Рада поддержала несколько законопроектов, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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