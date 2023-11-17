ЕС закрывает масштабный канал обогащения России: СМИ узнали детали

В ЕС предлагают запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала следующего года.

Европейская комиссия предлагает запретить импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 г. в рамках нового пакета санкций, чтобы ограничить способность России финансировать вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Предложение, которое обсуждают послы 27 правительств ЕС, также предусматривает запрет на импорт, покупку и передачу алмазов, следующих через Россию, а также российских алмазов, ограненных и отшлифованных в третьих странах, таких как Индия. Соответствующий запрет планируют вводить постепенно – с 1 марта по 1 сентября следующего года.

В предложении говорится, что запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами с января 2024 года.

"Такое поэтапное введение косвенных запретов на импорт учитывает необходимость развертывания соответствующего механизма отслеживания, который позволит принимать эффективные правоохранительные меры и минимизировать нарушения для игроков рынка", — говорится в предложении.

Напомним, 15 ноября Европейская Комиссия передала Совету ЕС проект 12-го пакета санкций против России за войну против Украины. Еврокомиссия предлагает распространить санкции на еще 120 человек и компаний, сыгравших роль "в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины".

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