Увольнение скандальной профессора Фарион: появилась интрига

На странице "Львовской политехники" в социальной сети Facebook исчезло сообщение об ее увольнении.

В пятницу, 17 ноября, пользователи Facebook заметили исчезновение со страницы Национального университета "Львовская политехника" в этой социальной сети сообщения с информацией об увольнении профессора Ирины Фарион и фотографией приказа.

В течение дня чуть ли не под каждым постом на официальном аккаунте "Львовской политехники" в комментариях появлялись вопросы, куда исчезло сообщение об увольнении скандальной преподавательницы языковеда и общественного деятеля.

Между тем, на веб-странице НУ "Львовская политехника" осталось сообщение о том, что это высшее учебное заведение "с 16 ноября 2023 года разрывает трудовое соглашение с профессором кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Ириной Фарион".

Причиной увольнения указан п.4 ст. 41 Кодекса законов о труде, то есть совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.

Пользователи Facebook также отметили, что министр образования и науки Оксен Лисовый тоже отредактировал свое сообщение в соцсети и удалил фото копии документа об увольнении Фарион. Само сообщение осталось без изменений.

"Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники", - говорится в сообщении Оксена Лисового.

Ранее бывшая нардепка и языковед Ирина Фарион заявила, что планирует обжаловать в суде свое увольнение, обратив внимание на то, что в опубликованном в Сети приказе не было "ни одной подписи".

"Это что-то новое в трудовом праве", — заявила она, поблагодарив коллег за 30 лет сотрудничества и студентов "за радость, роскошь и глубину общения".

Напомним, 15 ноября СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион.

Причиной послужило ее высказывание в интервью о том, что она не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Кроме того, в своих соцсетях Ирина Фарион опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

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