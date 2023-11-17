Александр Кривошапко под трек российского исполнителя показался в страстных объятиях новой девушки

Украинский певец Александр Кривошапко уже не прячет свои отношения с новой девушкой Кристиной, поэтому продолжает публиковать с ней романтические видео.

В этот раз в своем фотоблоге Кривошапко показал откровенные кадры с избранницей, сделанные во время ужина в ресторане. Влюбленные поцеловали друг друга, а потом стали обниматься. Сначала лицо Кристины не было видно из-за ее страстных объятий и поцелуев. Лишь в конце она посмотрела в кадр и улыбнулась, пока любимый нежно голубил ее шею.

Однако непонятным для многих стал выбор песни к видео. Украинский артист для столь романтического ролика выбрал трек российского исполнителя Loc-Dog. Очевидно, чтобы избежать хейта на фоне избранной песни, Кривошапко закрыл комментарии к публикации.

Александр Кривошапко возмутил страстными объятиями с новой девушкой под трек российского певца

Видео с новой любимой певец не стал подписывать.

Как известно, Александр и Кристина сейчас находятся за границей и часто радуют фанатов романтическим контентом.

Напомним, что недавно певец Александр Кривошапко уже показывался с новой девушкой Кристиной. В частности, они вместе провели время и поплавали в открытом бассейне на фоне пейзажа гор за границей.

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