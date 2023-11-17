Аутсайдер УПЛ объявил об увольнении главного тренера

Клуб украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Минай" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Шараном.

Соответствующее решение было принято по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте закарпатского клуба.

Вместе с Шараном свои должности покинули тренеры Вадим Чернышенко, Сергей Мизин, Игорь Лучкевич и командный врач Олег Темник.

"Минай" благодарит Владимира Шарана и его штаб за проделанную работу. Именно под руководством 52-летнего специалиста минайцам покорилось высшее достижение в клубной истории – восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 украинской Премьер-лиги", – говорится в заявлении минайцев.

Шаран возглавил "Минай" в январе 2022 года. На момент досрочного завершения сезона УПЛ-2021/22 из-за полномасштабного российского вторжения клуб занимал 15-е место, но остался в элитном дивизионе, поскольку "Десна" и "Мариуполь" вынуждены были сняться с турнира.

Прошлый сезон "Минай" завершил на восьмом месте в УПЛ – это рекордное достижение в клубной истории.

Нынешнюю кампанию закарпатцы начали провально. Сейчас "Минай" с 6 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ, не выиграв ни одного матча из 14-ти.

После международной паузы "Минай" 25 ноября примет "Кривбасс" в рамках 15-го тура чемпионата Украины.

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