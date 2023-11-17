Звільнення скандальної професорки Фаріон: з’явилася інтрига

На сторінці "Львівської політехніки" у соціальній мережі Facebook зник допис про її звільнення.

У п'ятницю, 17 листопада, користувачі Facebook зауважили зникнення зі сторінки Національного університету "Львівська політехніка" у цій соціальній мережі допису з повідомленням про звільнення професорки Ірини Фаріон та фотографією наказу.

Упродовж дня мало не під кожним постом на офіційному акаунті "Львівської політехніки" у коментарях з'являлися запитання, куди зник допис про звільнення скандальної викладачки, мовознавиці та громадської діячки.

Тим часом на веб-сторінці НУ "Львівська політехніка" залишилося повідомлення про те, що цей вищий навчальний заклад "з 16 листопада 2023 року розриває трудову угоду з професоркою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон".

Причиною звільнення вказано п.4 ст. 41 Кодексу законів про працю, тобто вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Користувачі Facebook також зауважили, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий теж відредагував свій допис у соцмережі і видалив фото копії документу про звільнення Фаріон. Сам допис залишився без змін.

"Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки", - йдеться у повідомлення Оксена Лісового.

Раніше колишня нардепка та мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що планує оскаржити у суді своє звільнення, звернувши увагу на те, що в опублікованому в Мережі наказі не було “жодного підпису”.

“Це щось нове у трудовому праві”, - заявила вона, подякувала колегам за 30 років співпраці та студентам "за радість, розкіш і глибину спілкування".

Нагадаємо, 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон.

Причиною стало її висловлювання в інтерв'ю про те, що вона не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Крім того, у своїх соцмережах Ірина Фаріон опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.

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