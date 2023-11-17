ЄС закриває масштабний канал збагачення Росії: ЗМІ дізнались деталі

У ЄС пропонують заборонити імпорт російських амазів та ювелірних виробів з діамантами від початку наступного року.

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських діамантів і ювелірних виробів з діамантами з початку 2024 року в рамках нового пакету санкцій, щоб обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення до України.

Про це пише Reuters.

Пропозиція, яку обговорюють посли 27 урядів ЄС також передбачає заборону на імпорт, купівлю та передавання алмазів, що прямують через Росію, а також російських алмазів, огранених і відшліфованих у третіх країнах, як-от Індія. Відповідну заборону планують запроваджувати поступово – від 1 березня до 1 вересня наступного року.

У пропозиції йдеться, що заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року.

"Таке поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який дозволить вживати ефективних правоохоронних заходів та мінімізувати порушення для гравців ринку", — йдеться в пропозиції.

Нагадаємо, 15 листопада Європейська Комісія передала Раді ЄС проєкт 12-го пакета санкцій проти Росії за війну проти України. Єврокомісія пропонує поширити санкції на ще 120 осіб і компаній, які зіграли роль "у підриві суверенітету та територіальної цілісності України".

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