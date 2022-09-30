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Украине с моря угрожают 24 "Калибра"

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Украине с моря угрожают 24 "Калибра"

Фото: Associated Press

Корабельная группировка вражеского флота из 13 кораблей маневрирует по уже привычному маршруту прижимаясь к южному побережью Крыма.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Изготовлены 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 «Калибра».

«Сохраняя мудрость, взвешенность и покой, соблюдаем правила безопасности и информационной гигиены: адекватно реагируем на сигналы тревог, доверяем только достоверным источникам информации.

Вместе победим!», – говорится в сообщении.

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