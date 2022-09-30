Астрологический прогноз на 30 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо с большой осторожностью относиться к новым начинаниям – они могут дать результат, противоположный тому, который задумывался изначально. Можно составлять планы на будущее – удастся определить самые важные для реализации цели.
Символ дня: кабан, роющий землю.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активные действия приветствуются только в случае крайней необходимости.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: янтарь, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: иммунитет снижается, силы организма на исходе, поэтому болезни этого дня могут оказаться опасными.
Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сценария: хороший сюжет говорит о том, что в жизни человека все в порядке, и – наоборот.
Стрижка дня: день благоприятен для ухода за волосами вообще и стрижки – в частности: локоны станут гуще и будут меньше выпадать.
Афоризм дня: "Всем великим переменам предшествует хаос" (автор книг о духовности и нетрадиционной медицине Дипак Чопра).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Усавель – дарит удачу в делах.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь, дружбу и финансовый успех.
Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость.
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