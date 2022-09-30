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Астрологический прогноз на 30 сентября

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Астрологический прогноз на 30 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо с большой осторожностью относиться к новым начинаниям – они могут дать результат, противоположный тому, который задумывался изначально. Можно составлять планы на будущее – удастся определить самые важные для реализации цели. 

Символ дня: кабан, роющий землю. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активные действия приветствуются только в случае крайней необходимости. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: янтарь, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: иммунитет снижается, силы организма на исходе, поэтому болезни этого дня могут оказаться опасными. 

Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сценария: хороший сюжет говорит о том, что в жизни человека все в порядке, и – наоборот. 

Стрижка дня: день благоприятен для ухода за волосами вообще и стрижки – в частности: локоны станут гуще и будут меньше выпадать. 

Афоризм дня: "Всем великим переменам предшествует хаос" (автор книг о духовности и нетрадиционной медицине Дипак Чопра). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Усавель – дарит удачу в делах. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь, дружбу и финансовый успех. 

Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость. 

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