Астрологический прогноз на 30 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо с большой осторожностью относиться к новым начинаниям – они могут дать результат, противоположный тому, который задумывался изначально. Можно составлять планы на будущее – удастся определить самые важные для реализации цели.

Символ дня: кабан, роющий землю.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активные действия приветствуются только в случае крайней необходимости.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: янтарь, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: иммунитет снижается, силы организма на исходе, поэтому болезни этого дня могут оказаться опасными.

Сны дня: смысл снов нынешней ночи напрямую зависит от их сценария: хороший сюжет говорит о том, что в жизни человека все в порядке, и – наоборот.

Стрижка дня: день благоприятен для ухода за волосами вообще и стрижки – в частности: локоны станут гуще и будут меньше выпадать.

Афоризм дня: "Всем великим переменам предшествует хаос" (автор книг о духовности и нетрадиционной медицине Дипак Чопра).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Усавель – дарит удачу в делах.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, привлекающие любовь, дружбу и финансовый успех.

Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость.

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