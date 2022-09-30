"Хлопок" над Белгородом: на землю летят осколки

Жители Белгорода сообщают об очень сильных звуках взрывов.
Об этом пишут в местных телеграм-каналах.
Дрожат стекла, сработала сигнализация в машинах.
В некоторых районах упали осколки.
Очевидцы демонстрируют видео инцидента.
Подробности пока неизвестны.
В харьковский пабликах иронизируют, что Белгород решил сам себе устроить «специальную военную операцию».
Ранее военный эксперт Жданов назвал неожиданную причину, почему россияне обстреливают свой Белгород.
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