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"Бавовна" над Бєлгородом: на землю летять уламки

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"Бавовна" над Бєлгородом: на землю летять уламки

Фото: Associated Press

Жителі Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

Тремтять скло, спрацювала сигналізація в машинах.

У деяких районах упали уламки.

Очевидці демонструють відео інциденту.

Подробиці поки що невідомі.

У харківських пабліках іронізують, що Бєлгород вирішив сам собі влаштувати "спеціальну військову операцію".

Раніше військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
549
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