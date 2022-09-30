"Бавовна" над Бєлгородом: на землю летять уламки

Жителі Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів.

Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

Тремтять скло, спрацювала сигналізація в машинах.

У деяких районах упали уламки.

Очевидці демонструють відео інциденту.

Подробиці поки що невідомі.

У харківських пабліках іронізують, що Бєлгород вирішив сам собі влаштувати "спеціальну військову операцію".

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Раніше військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.

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