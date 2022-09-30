"Бавовна" над Бєлгородом: на землю летять уламки

Жителі Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів.
Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.
Тремтять скло, спрацювала сигналізація в машинах.
У деяких районах упали уламки.
Очевидці демонструють відео інциденту.
Подробиці поки що невідомі.
У харківських пабліках іронізують, що Бєлгород вирішив сам собі влаштувати "спеціальну військову операцію".
Раніше військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.
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