Секс під час місячних: бути чи не бути

Можна і треба, тільки якщо безпечно і хочеться.
Та є нюанси про які пише uahealth в Instagram.
Що важливо в першу чергу?
- Проговорити з партнером/партнеркою чи ок це для вас.
- Якщо ок - захист обов'язковий!
- Все інше - другорядне.
Чи є шкода здоров’ю?
Під час менструації збільшується ризик отримати інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).
Просвіт шийки матки прочинений і в комбінації з середовищем менструальної крові створює класні умови для інфекцій. Тому презерватив обов'язковий.
А боліти не буде?
Все індивідуально, але не повинно. Секс може навіть зменшити больові відчуття від менструації. Це відбувається завдяки викиду в кров ендорфінів та окситоцину
А можливість завагітніти?
Залишається!
Сперматозоїди активні в статевих шляхах жінки 5 днів, за деякими джерелами – 7 діб. Спроєктуємо ситуацію, якщо менструальний цикл триває 25–26 днів, а місячні – 5–6 днів. Якщо статевий акт відбувся на п’ятий день циклу, а овуляція на 11–12 день, то, так, вагітність можлива.
Як підготуватися?
- Щоб було естетично: Темна білизна, темна постіль та кольорові презервативи. Бо якщо доведеться відіпрати червоні плями з білих простирадл та улюбленої мереживної білизни, то повторювати може і не захочеться. Кольорові презервативи зроблять колір крові не таким акцентним.
- Щоб було безпечно: Презервативи, презервативи і ще раз презервативи.
- Додати кохання.
Читайте також:
- Як не втратити стосунки під час війни: поради психологині
- Як повернутися до роботи під час війни: поради психологині
- Психологія воєнного часу: що робити, коли вже байдуже на небезпеку