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Секс під час місячних: бути чи не бути

Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Секс під час місячних: бути чи не бути

Фото: pixabay.com

Можна і треба, тільки якщо безпечно і хочеться. 

Та є нюанси про які пише uahealth в Instagram.

Що важливо в першу чергу?

  • Проговорити з партнером/партнеркою чи ок це для вас.
  • Якщо ок - захист обов'язковий!
  • Все інше -  другорядне.

Чи є шкода здоров’ю?

Під час менструації збільшується ризик отримати інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). 

Просвіт шийки матки прочинений і в комбінації з середовищем менструальної крові створює класні умови для інфекцій. Тому презерватив обов'язковий. 

А боліти не буде?

Все індивідуально, але не повинно. Секс може навіть зменшити больові відчуття від менструації. Це відбувається завдяки викиду в кров ендорфінів та окситоцину 

А можливість завагітніти?

Залишається!

Сперматозоїди активні в статевих шляхах жінки 5 днів, за деякими джерелами – 7 діб. Спроєктуємо ситуацію, якщо менструальний цикл триває 25–26 днів, а місячні – 5–6 днів. Якщо статевий акт відбувся на п’ятий день циклу, а овуляція на 11–12 день, то, так, вагітність можлива.

Як підготуватися?

  • Щоб було естетично: Темна білизна, темна постіль та кольорові презервативи. Бо якщо доведеться відіпрати червоні плями з білих простирадл та улюбленої мереживної білизни, то повторювати може і не захочеться. Кольорові презервативи зроблять колір крові не таким акцентним.
  • Щоб було безпечно: Презервативи, презервативи і ще раз презервативи. 
  • Додати кохання.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
850
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