У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами опинилися люди

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

"Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди", — йдеться у повідомленні.

"Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучення в житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа", — додав мер міста Олександр Сенкевич.

Нагадаємо, Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві.

На місці трагедії загинули двоє людей, ще 12 людей отримали поранення.

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