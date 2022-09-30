У Миколаєві ракета влучила в дев'ятиповерхівку: під завалами опинилися люди

У Миколаєві пролунало 7 вибухів.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.
"Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди", — йдеться у повідомленні.
"Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучення в житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа", — додав мер міста Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, Росія касетними боєприпасами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві.
На місці трагедії загинули двоє людей, ще 12 людей отримали поранення.
Читайте також:
- Жителі Миколаївської області безоплатно отримають дрова: кому передбачено допомогу
- Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів: Кім показав наслідки "прильоту" до центру міста
- Окупанти вночі двічі обстріляли Миколаїв і завдали удару по Запоріжжю