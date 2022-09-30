В Николаеве ракета попала в девятиэтажку: под завалами оказались люди

В Николаеве прозвучало 7 взрывов.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Русские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9этаж, серьезные повреждения, под завалами люди", - говорится в сообщении.
"Российские террористы обстреляли обычный жилищный квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", - добавил мэр города Александр Сенкевич.
Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.
На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.
Читайте также:
- Жители Николаевской области безвозмездно получат дрова: кому предусмотрена помощь
- Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам: Ким показал последствия "прилета" в центр города
- Оккупанты ночью дважды обстреляли Николаев и нанесли удар по Запорожью