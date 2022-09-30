В Николаеве ракета попала в девятиэтажку: под завалами оказались люди

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Русские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9этаж, серьезные повреждения, под завалами люди", - говорится в сообщении.

"Российские террористы обстреляли обычный жилищный квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", - добавил мэр города Александр Сенкевич.

Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.

На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.

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