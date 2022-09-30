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В Николаеве снова раздаются взрывы: будьте осторожны

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В Николаеве снова раздаются взрывы: будьте осторожны

Фото: pixabay.com

В Николаеве снова звучат звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".

Не пренебрегайте личной безопасностью.

"Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается с 22:42", — написал глава города Александр Сенкевич.

Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.

На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.

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