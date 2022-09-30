В Николаеве снова раздаются взрывы: будьте осторожны

В Николаеве снова звучат звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".
Не пренебрегайте личной безопасностью.
"Николаев – мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается с 22:42", — написал глава города Александр Сенкевич.
Напомним, Россия кассетными боеприпасами обстреляла остановку общественного транспорта в Николаеве.
На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.
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