Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: день тщательно взвешенных решений

День, когда любое принимаемое решение должно быть тщательно продумано и взвешено – импровизации и спонтанность не допускаются.

Есть вероятность того, что именно сегодня появится желание отомстить своему давно недругу, но звезды не рекомендуют этого делать – ни сейчас, ни в любое другое время. Врагов надо простить и отпустить, а затем с удовольствием наблюдать за тем, как их накажет жизнь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 сентября для Овнов

День благоприятен для того, чтобы извиниться перед человеком, которого вы – вольно или невольно – обидели: лучше всего сделать это в непринужденной обстановке – например, за столиком в кафе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 сентября для Тельцов

Энергии сегодня у вас будет не так много, как вам бы того хотелось, поэтому за трудоемкие дела – как физические, так и интеллектуальные – лучше не браться, сил на них все равно не хватит.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 сентября для Близнецов

Не стоит сомневаться в своих профессиональных качествах, даже если лунные энергии сегодня будут подталкивать вас к этому: просто работайте, а результаты трудов покажут, что вы в своем деле лучше многих.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 сентября для Раков

Нежелательно брать ничего чужого, начиная от денег и заканчивая брендовой одеждой и обувью, которую вам предложат "поносить": велика вероятность того, что вы не сможете вернуть одолженное.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 сентября для Львов

Звезды не рекомендуют вам принимать важные решения – как личного, так и профессионального свойства: скорее всего, они окажутся ошибочными, а винить в произошедшем вы сможете только себя.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 сентября для Дев

Если вам понадобится дельный совет, обратитесь за ним к близким людям – у них точно не будет личной заинтересованности в вашем деле, поэтому они проявят максимальную объективность и не ошибутся.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 сентября для Весов

День откровений, когда тем из вас, кто пока еще не понял, в чем состоит их предназначение, станет понятно, чем они должны заниматься в жизни, ну а там можно будет постепенно переходить к новой профессии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 сентября для Скорпионов

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная: среди них может попасться важный совет относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 сентября для Стрельцов

Лучшее, что вы можете сегодня сделать, – это не торопиться и не хвататься за все дела сразу: вашим козырем станет неторопливость и избирательность – эти качества сделают день максимально успешным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 сентября для Козерогов

Не стоит обращать внимания на неурядицы в отношениях с любимым человеком: это временные трудности, которые скоро минуют, а вывод об отсутствии взаимопонимания – абсолютно ложный.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 сентября для Водолеев

День звезды рекомендуют посвятить работе, а вечер – любимому человеку: романтическое свидание пройдет на подъеме и закончится приятным сюрпризом, причем неважно, позаботитесь о нем вы или он.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 сентября для Рыб

Звезды предостерегают вас от общения с неадекватными людьми, которые сегодня будут встречаться вам достаточно часто: результатом может стать испорченное настроение – как минимум на весь день.

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