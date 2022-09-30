Ракетный удар "Искандерами" по Днепру: один человек погиб, еще пять — ранены

Оккупанты ночью ударили ракетами по АТП, убили одного человека и уничтожили более 50 автобусов.

В результате российского ракетного удара "Искандерами" по Днепру в ночь на 30 сентября погиб один человек, еще пять — ранены.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который возник в результате удара, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.

Также читайте Россия ударила ракетами по Запорожью: раздалось более 12 взрывов

В городе повреждено несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рассказал подробности ночных обстрелов российскими оккупантами. "Искандер" попал в обычное городское АТП.

Последствия ракетной атаки на Днепр

Читайте также: