Астрологічний прогноз на 30 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно з великою обережністю ставитися до нових починань – вони можуть призвести до результату, протилежного тому, який замислювався від початку. Можна складати плани на майбутнє – вдасться визначити найважливіші для реалізації цілі.

Символ дня: дика свиня, що риє землю.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активні дії вітаються лише в разі нагальної потреби.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливе каміння дня: бурштин, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: імунітет знижується, сили організму закінчуються, тому хвороби цього дня можуть виявитися небезпечними.

Сни дня: сенс снів нинішньої ночі безпосередньо залежить від їхнього сценарію: хороший сюжет вказує на те, що в житті людини все гаразд, і навпаки.

Стрижка дня: день сприятливий для догляду за волоссям взагалі, і для стрижки зокрема: кучері стануть густішими і менше випадатимуть.

Афоризм дня: "Усім великим змінам передує хаос" (автор книг про духовність та нетрадиційну медицину Діпак Чопра).

Геометрична фігура дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Усавель – дарує успіх у справах.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що залучають любов, дружбу й фінансовий успіх.

Табу дня: не можна демонструвати свою злість.

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