Українські військові відмінусували 43 ворожих солдатів та чотири танки

Протягом бойового дня українською авіацією нанесено 12 ударів по ворогу.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 278 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.
Відмінусовано від ворожого війська 43 росіяни, 4 танки, крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», дві самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 реактивні системи залпового вогню «Град», міномет 120-го калібру, 5 одиниць автобронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».
Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.
Раніше українська розвідка перехопила розмову окупанта, який заявляв, що "нах*й цього президента (Путіна) треба знімати.
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