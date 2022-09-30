Українські військові відмінусували 43 ворожих солдатів та чотири танки

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 278 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

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Відмінусовано від ворожого війська 43 росіяни, 4 танки, крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», дві самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 реактивні системи залпового вогню «Град», міномет 120-го калібру, 5 одиниць автобронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Раніше українська розвідка перехопила розмову окупанта, який заявляв, що "нах*й цього президента (Путіна) треба знімати.

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