Україні з моря загрожують 24 "Калібри"

Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом притискаючись до південного узбережжя Криму.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Напоготові 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 «Калібри».
«Зберігаючи мудрість, виваженість та спокій, дотримуємось правил безпеки та інформаційної гігієни: адекватно реагуємо на сигнали тривог, довіряємо тільки достовірним джерелам інформації.
Разом переможемо!», - йдеться у повідомленні.
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