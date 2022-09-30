Україні з моря загрожують 24 "Калібри"

Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом притискаючись до південного узбережжя Криму.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Напоготові 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 «Калібри».

Також читайте Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі: але не варто нехтувати повітряними тривогами

«Зберігаючи мудрість, виваженість та спокій, дотримуємось правил безпеки та інформаційної гігієни: адекватно реагуємо на сигнали тривог, довіряємо тільки достовірним джерелам інформації.

Разом переможемо!», - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

До одеського пляжу морем принесло міну