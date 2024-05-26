Украиной кружат вражеские беспилотники: карта

Враг еще раз не дает спать украинцам.

В ночь на 26 мая 2024 года в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога.

В частности, в нескольких — из-за движения вражеских беспилотников по территории нашей страны.

О движении БпЛА информируют в Воздушных Силах ВСУ:

Несколько групп ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград;

Одесщина: одна группа в Белгород-Днестровском районе Одесщины, курсом на Одессу, другая в Татарбунарском районе двигаются по северо-западному курсу;

ударные БпЛА в южной части Полтавской области, курсом на Полтаву;

Еще несколько групп ударных БПЛА в Криворожском районе курсом на Днепр.

Вражеский БпЛА в пригороде Днепра с востока.

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Власти в регионах призывают находиться в укрытиях. Кое-где раздаются взрывы.

Обновлено по состоянию на 00:57 26 мая:

БПЛА в восточной части Кировоградской области, курс западный;

Несколько групп БПЛА на севере Запорожья, курс западный через Днепропетровскую область;

БПЛА в Николаевской области и на границе Херсонской и Николаевской областей двигаются по северо-западному курсу;

БПЛА в центральной части Одесщины курсом на Винницкую область;

Еще БПЛА в акватории Черного моря двигается в направлении Николаевщины, вектор движения на Очаков.

Напомним, что ранее в Воздушных Силах ВСУ подтвердили взлет Ту-22м3.

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