В Воздушных Силах ВСУ подтвердили взлет Ту-22м3

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В ночь на 26 мая 2024 года зафиксирован ориентировочно вылет трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Об этом в сообщении в социальных сетях заявили Воздушные Силы ВСУ.

Через несколько минут они уточнили эту информацию.

В частности, говорится, что зафиксирован вылет ориентировочно пяти бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".

Мониторинговые каналы сообщают, что вылет, вероятно, боевой, а это значит, что:

в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:00 – 02:40;

если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 02:40 – 03:20;

в районе Каспийского моря они будут скорее всего в 03:20 – 04:00;

если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:30 – 05:20.

Мониторинговые каналы добавляют, что время – очень приблизительное, с большой погрешностью. Они продолжают следить за бортами. Вероятно, что точное количество бортов будет известно позже ночью.

Находитесь в укрытиях при объявлении воздушной тревоги.

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