Часть Украины "покраснела": где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях.
В ряде украинских областей в ночь на 25 мая прозвучала сирена.
Речь идет об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Жители города Харьков и харьковской области находитесь в укрытиях – пуски вражеских ракет", – посоветовал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
"В городе громко. Будьте осторожны!", — добавил глава Харькова Игорь Терехов.
"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!", – заметил начальник Харьковской ОВА Олег Сигегубов.
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Зеленский: УДАР по издательству в Харькове Путин не просто хочет сорвать саммит мира
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мощные удары России по Харькову и области.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ выполнила только первую часть своей задачи в Харьковской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала наступление на Харьковщину ранее запланированного.
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