Часть Украины "покраснела": где раздались взрывы

В ряде украинских областей в ночь на 25 мая прозвучала сирена.

Речь идет об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Жители города Харьков и харьковской области находитесь в укрытиях – пуски вражеских ракет", – посоветовал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

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"В городе громко. Будьте осторожны!", — добавил глава Харькова Игорь Терехов.

"Харьков и район: оставайтесь в укрытиях!", – заметил начальник Харьковской ОВА Олег Сигегубов.

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Зеленский: УДАР по издательству в Харькове Путин не просто хочет сорвать саммит мира

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мощные удары России по Харькову и области.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ выполнила только первую часть своей задачи в Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала наступление на Харьковщину ранее запланированного.

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