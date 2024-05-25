Частина України "почервоніла": де пролунали вибухи

У низці українських областей у ніч проти 25 травня пролунала сирена.

Йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога

Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Мешканці міста Харків та харківської області перебувайте в укриттях - пуски ворожих ракет", - порадив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".

Також читайте Генштаб назвав чотири найгарячі напрямки на фронті: подробиці

"У місті гучно. Будьте обережні!", - додав очільник Харкова Ігор Терехов.

"Харків та район: залишайтеся в укриттях!", - зауважив начальник Харківської ОВА Олег Сигєгубов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Зеленський: УДАР по видавництву у Харкові. Путін не просто хоче зірвати саміт миру

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував потужні удари Росії по Харкову і області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ виконала тільки першу частину свого завдання на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала наступ на Харківщину раніше запланованого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.