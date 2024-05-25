Частина України "почервоніла": де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях.
У низці українських областей у ніч проти 25 травня пролунала сирена.
Йдеться про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога
Про це заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Мешканці міста Харків та харківської області перебувайте в укриттях - пуски ворожих ракет", - порадив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".
"У місті гучно. Будьте обережні!", - додав очільник Харкова Ігор Терехов.
"Харків та район: залишайтеся в укриттях!", - зауважив начальник Харківської ОВА Олег Сигєгубов.
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Зеленський: УДАР по видавництву у Харкові. Путін не просто хоче зірвати саміт миру
Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував потужні удари Росії по Харкову і області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ виконала тільки першу частину свого завдання на Харківщині.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала наступ на Харківщину раніше запланованого.
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