У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили зліт Ту-22м3

Під час оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях.
У ніч проти 26 травня 2024 року зафіксовано орієнтовно виліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Про це у повідомленні соціальних мережах заявили Повітряні Сили ЗСУ.
За кілька хвилин вони уточнили цю інформацію.
Зокрема, йдеться про те, що зафіксовано виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".
Моніторингові канали повідомляють, що виліт ймовірно бойовий, а це означає, що:
- в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 - 02:40;
- якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:40 - 03:20;
- в районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 03:20 - 04:00;
- якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 - 05:20.
Моніторингові канали додають, що час - дуже приблизний, з великою похибкою. Вони продовжують слідкувати за бортами. Ймовірно, що точна кількість бортів буде відома пізніше вночі.
Перебувайте в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.
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