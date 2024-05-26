У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили зліт Ту-22м3

Під час оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

У ніч проти 26 травня 2024 року зафіксовано орієнтовно виліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Про це у повідомленні соціальних мережах заявили Повітряні Сили ЗСУ.

За кілька хвилин вони уточнили цю інформацію.

Зокрема, йдеться про те, що зафіксовано виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому "Оленья".

Моніторингові канали повідомляють, що виліт ймовірно бойовий, а це означає, що:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 - 02:40;

якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:40 - 03:20;

в районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 03:20 - 04:00;

якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 - 05:20.

Моніторингові канали додають, що час - дуже приблизний, з великою похибкою. Вони продовжують слідкувати за бортами. Ймовірно, що точна кількість бортів буде відома пізніше вночі.

Перебувайте в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

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