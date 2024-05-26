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Україною кружляють ворожі безпілотники: мапа

Україною кружляють ворожі безпілотники: мапа

Ворог знову атакував Україну дронами. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог вкотре не дає спати українцям.

У ніч проти 26 травня 2024 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога. 

Зокрема, у кількох - через рух ворожих безпілотників територією нашої країни.

Щодо руху БпЛА інформують у Повітряних Силах ЗСУ: 

  • Декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
  • Одещина: одна група у Білгород-Дністровському районі Одещини, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі рухаються північно-західним курсом;
  • Ударні БпЛА у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву;
  • Ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі курсом на Дніпро.
  • Ворожий БпЛА у передмісті Дніпра зі сходу.

Влада у регіонах закликає перебувати в укриттях. Подекуди лунають вибухи. 

Оновлено станом на 00:57 26 травня:

  • БпЛА у східній частині Кіровоградської області, курс західний;
  • Декілька груп БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний через Дніпропетровську область;
  • БпЛА у Миколаївській області та на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом;
  • БпЛА в центральній частині Одещини курсом на Вінницьку область;
  • Ще БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини, вектор руху на Очаків.

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах ЗСУ підтвердили зліт Ту-22м3

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