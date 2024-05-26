Україною кружляють ворожі безпілотники: мапа

Ворог вкотре не дає спати українцям.
У ніч проти 26 травня 2024 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.
Зокрема, у кількох - через рух ворожих безпілотників територією нашої країни.
Щодо руху БпЛА інформують у Повітряних Силах ЗСУ:
- Декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
- Одещина: одна група у Білгород-Дністровському районі Одещини, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі рухаються північно-західним курсом;
- Ударні БпЛА у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву;
- Ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі курсом на Дніпро.
- Ворожий БпЛА у передмісті Дніпра зі сходу.
Влада у регіонах закликає перебувати в укриттях. Подекуди лунають вибухи.
Оновлено станом на 00:57 26 травня:
- БпЛА у східній частині Кіровоградської області, курс західний;
- Декілька груп БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний через Дніпропетровську область;
- БпЛА у Миколаївській області та на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом;
- БпЛА в центральній частині Одещини курсом на Вінницьку область;
- Ще БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини, вектор руху на Очаків.
Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах ЗСУ підтвердили зліт Ту-22м3.
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