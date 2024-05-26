Україною кружляють ворожі безпілотники: мапа

У ніч проти 26 травня 2024 року в Україні у низці областей оголошена повітряна тривога.

Зокрема, у кількох - через рух ворожих безпілотників територією нашої країни.

Щодо руху БпЛА інформують у Повітряних Силах ЗСУ:

Декілька груп ударних БпЛА у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;

Одещина: одна група у Білгород-Дністровському районі Одещини, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі рухаються північно-західним курсом;

Ударні БпЛА у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву;

Ще декілька груп ударних БпЛА у Криворізькому районі курсом на Дніпро.

Ворожий БпЛА у передмісті Дніпра зі сходу.

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Влада у регіонах закликає перебувати в укриттях. Подекуди лунають вибухи.

Оновлено станом на 00:57 26 травня:

БпЛА у східній частині Кіровоградської області, курс західний;

Декілька груп БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний через Дніпропетровську область;

БпЛА у Миколаївській області та на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом;

БпЛА в центральній частині Одещини курсом на Вінницьку область;

Ще БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Миколаївщини, вектор руху на Очаків.

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах ЗСУ підтвердили зліт Ту-22м3.

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