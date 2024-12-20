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В "Дії" временно не работает ряд услуг

В "Дії" временно не работает ряд услуг

Технические работы проводятся Национальными информационными системами. / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее

Из-за обновления государственных реестров в "Дії" временно не работает часть сервисов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Технические работы проводятся Национальными информационными системами. "Дія" не сохраняет личные данные, а только подтягивает информацию из реестров, поэтому на портале и в приложении временно не работает около 20 сервизов.

Специалисты уже работают над тем, чтобы вернуть сервисы в обычном режиме как можно скорее. Следите за обновлениями в социальных сетях "Дії".

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