В Кривом Роге чрезвычайники спасли из-под завалов двух человек

Речь идет о 38-летнем мужчине и 15-летней девочке.

В Кривом Роге российские кафиры нанесли ракетный удар по городу, частично разрушен 2-этажный многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС в сообщении в социальных сетях.

Предварительно пострадали 3 человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли 2 человека: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.

Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

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Ранее, 18 декабря, было зафиксировано две скоростные цели в направлении города Кривой Рог. Власти призвали жителей находиться в укрытиях.

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