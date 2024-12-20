Враг оккупировал Константинопольское – Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По его информации, враг оккупировал Константинопольское.

Также россияне продвинулись возле Кругленького, Зари, Зеленовки и Новооленовки.

Напомним, пока у армии РФ нет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные большие наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас кафиры сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

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