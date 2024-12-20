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Враг оккупировал Константинопольское – Deep State

Враг оккупировал Константинопольское – Deep State

Российская армия пытается двигаться вперед / Фото: Associated Press

Также стало известно, где продвинулся враг.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

По его информации, враг оккупировал Константинопольское.

Также россияне продвинулись возле Кругленького, Зари, Зеленовки и Новооленовки.

Напомним, пока у армии РФ нет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные большие наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас кафиры сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

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