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Ворог окупував Костянтинопольське - Deep State

Ворог окупував Костянтинопольське - Deep State

Російська армія намагається рухатися вперед / Фото: Associated Press

Також стало відомо, де просунувся ворог.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

За його інформацією, ворог окупував Костянтинопольське.

Також росіяни просунулися біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Нагадаємо, поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

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