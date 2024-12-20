У Кривому Розі надзвичайники врятували з-під завалів двох людей

Йдеться про 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

У Кривому Розі російські окупанти завдали ракетного удару по місту, частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Про це інформує ДСНС у повідомленні у соціальних мережах.

Попередньо, постраждали 3 особи. З-під завалів надзвичайники врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Раніше, 18 грудня, було зафіксовано дві швидкісні цілі у напрямку міста Кривий Ріг. Влада закликала жителів перебувати в укриттях.

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