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У Кривому Розі надзвичайники врятували з-під завалів двох людей

У Кривому Розі надзвичайники врятували з-під завалів двох людей

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені. / Фото: t.me/dsns_telegram

Йдеться про 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку.

У Кривому Розі російські окупанти завдали ракетного удару по місту, частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

Про це інформує ДСНС у повідомленні у соціальних мережах. 

Попередньо, постраждали 3 особи. З-під завалів надзвичайники врятували 2 людей: 38-річного чоловіка та 15-річну дівчинку. 

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи завершені.

Раніше, 18 грудня, було зафіксовано дві швидкісні цілі у напрямку міста Кривий Ріг. Влада закликала жителів перебувати в укриттях. 

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