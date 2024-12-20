У "Дії" тимчасово не працює низка послуг

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше
Через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів.
Про це йдеться на сайті відомства.
Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. "Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють близько 20 сервізів.
Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше. Стежте за оновленнями в соціальних мережах "Дії".
Читайте також:
- У "Дії" з’явиться функція повідомлення про поганий зв'язок - Федоров
- В Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави
- В Україні від нового року потрібно буде реєструвати домашніх тварин: що відомо