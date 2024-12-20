У "Дії" тимчасово не працює низка послуг

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше

Через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів.

Про це йдеться на сайті відомства.

Технічні роботи проводять Національні інформаційні системи. "Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють близько 20 сервізів.

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше. Стежте за оновленнями в соціальних мережах "Дії".

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