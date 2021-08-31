В Харькове под мостом нашли труп мужчины: видео

В Харькове под мостом нашли труп мужчины: видео

Обстоятельства смерти мужчины устанавливают эксперты.

Сегодня, 31 августа, на улице Измайловской в Холодногорском районе Харькова обнаружили труп мужчины. Тело покойного лежало под мостом.

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Об этом сообщает "Depo.Харкив" со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Причину его смерти установят эксперты.

В соцсетях местные жители предполагают, что покойный прыгнул с Новоивановского моста.

Напомним, на Закарпатье прохожие обнаружили в реке труп женщины.

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