В Харькове под мостом нашли труп мужчины: видео

Обстоятельства смерти мужчины устанавливают эксперты.
Сегодня, 31 августа, на улице Измайловской в Холодногорском районе Харькова обнаружили труп мужчины. Тело покойного лежало под мостом.
Об этом сообщает "Depo.Харкив" со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Причину его смерти установят эксперты.
В соцсетях местные жители предполагают, что покойный прыгнул с Новоивановского моста.
Напомним, на Закарпатье прохожие обнаружили в реке труп женщины.