На Закарпатье прохожие обнаружили в реке труп женщины

На Закарпатье прохожие обнаружили в реке труп женщины

Обстоятельства ее смерти устанавливаются.

В городе Хуст на Закарпатье местные жители обнаружили в реке Река тело женщины. О событии чрезвычайники узнали в воскресенье, 22 августа, в 10:38.

Об этом сегодня, 25 августа, сообщает ГСЧС области.

"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение от рядовых граждан о возможном утопления женщины в реке Рика по адресу: г. Хуст, ул. Садовая", — информируют спасатели.

В 11:00 тело погибшей изъяли из водоема и передали правоохранительным органам. Покойной оказалась 80-летняя женщина. Обстоятельства ее смерти устанавливает полиция.

Напомним, во Львовской области мужчину нашли мертвым в пруду.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку