В Херсоне и на Донбассе раздаются взрывы

В ночь на 6 мая появилась информация о взрывах в украинских гражданских городах.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

В частности, речь шла о взрывах в Херсоне, Дружковке и Славянске.

Ранее сообщалось, что по информации мониторинговых каналов, в Донецкой области – взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Также впоследствии взрывы в Херсоне раздались снова.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами вблизи Никополя.