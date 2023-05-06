В Херсоне и на Донбассе раздаются взрывы

Враг продолжает обстреливать украинские города.
В ночь на 6 мая появилась информация о взрывах в украинских гражданских городах.
Об этом заявили мониторинговые каналы.
В частности, речь шла о взрывах в Херсоне, Дружковке и Славянске.
Ранее сообщалось, что по информации мониторинговых каналов, в Донецкой области – взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.
Также впоследствии взрывы в Херсоне раздались снова.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами вблизи Никополя.
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