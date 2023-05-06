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В Херсоне и на Донбассе раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
601
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне и на Донбассе раздаются взрывы

В Украине раздаются взрывы / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает обстреливать украинские города.

В ночь на 6 мая появилась информация о взрывах в украинских гражданских городах.

Об этом заявили мониторинговые каналы.

В частности, речь шла о взрывах в Херсоне, Дружковке и Славянске.

Ранее сообщалось, что по информации мониторинговых каналов, в Донецкой области – взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Также впоследствии взрывы в Херсоне раздались снова.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами вблизи Никополя.

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601
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