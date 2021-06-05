Пожар удалось ликвидировать.
В Хмельницком горела свалка ХКП "Спецкомунтранс".
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС в Хмельницкой области.
Спасатели получили информацию о возгорании утром, в 4:08, 5 июня. Охваченная огнем площадь составила около 300 кв.м. Менее чем за полчаса пожар удалось локализовать, а около 05:00 — локализовать.
Отмечается, что к тушению пожара привлекалось 13 спасателей и пять единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара сейчас устанавливают специалисты.
Как сообщалось, в Киеве горело помещение на территории Александровской больницы. В 13:37 пожар на площади 20 квадратных метров был локализован, а в 13:55 — ликвидирован. На месте происшествия были задействованы две единицы пожарно-спасательной техники и 10 членов личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.