Пожежу вдалося ліквідувати.

У Хмельницькому горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Хмельницькій області.

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Рятувальники отримали інформацію про загоряння вранці, о 04:08, 5 червня. Охоплена вогнем площа становила близько 300 кв.м. Менш ніж за пів години пожежу вдалося локалізувати, а близько 05:00 - локалізувати.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучалось 13 рятувальників та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі наразі встановлюють фахівці.

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Як повідомлялося, у Києві горіло приміщення на території Олександрівської лікарні. О 13:37 пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано, а о 13:55 - ліквідовано. На місці події були задіяні дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 членів особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

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