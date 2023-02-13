В Ковеле пьяный водитель сбил двух девушек на тротуаре

В субботу, 11 февраля, в городе Ковеле водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на труар и сбил двух девушек в подростковом возрасте.

Об этом информирует полиция Волынской области.

"33-летний ковельчанин, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар и совершил наезд на двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. "Драгер" показал 1,13 промилле алкоголя в крови", — говорится в сообщении.

Нетрезвый водитель сбил двух девушек

Нетрезвый водитель сбил двух девушек

Обе получили телесные повреждения, их госпитализировали. Транспортное средство нарушителя изъяли. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителю грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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