В Ковеле пьяный водитель сбил двух девушек на тротуаре

Обе пострадавших госпитализированы.
В субботу, 11 февраля, в городе Ковеле водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на труар и сбил двух девушек в подростковом возрасте.
Об этом информирует полиция Волынской области.
"33-летний ковельчанин, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар и совершил наезд на двух девушек в возрасте 15 и 16 лет. "Драгер" показал 1,13 промилле алкоголя в крови", — говорится в сообщении.
Обе получили телесные повреждения, их госпитализировали. Транспортное средство нарушителя изъяли. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителю грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
Ранее мы сообщали о жутком ДТП в Харьковской области, в результате которого погиб 27-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм.
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