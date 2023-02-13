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Астрологический прогноз на 13 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
170
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 13 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда, чтобы построить что-то новое, нужно обязательно сломать старое, что не всегда воспринимается с легкостью. Важно соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и не позволять втягивать себя в конфликты.

Символ дня: крокодил Маккара. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, каштановый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, топаз, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: сны, начавшиеся в этот день, связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укреплять всеми возможными способами: принимать витамины, отказаться от вредной еды и чаще бывать на свежем воздухе. 

Питание дня: питаться желательно умеренно, от мяса и рыбы нужно отказаться, а употребление спиртного свести к минимуму. 

Стрижка дня: отказаться нужно не только от стрижки, но и от любых других манипуляций с волосами. 

Магия и мистика дня: можно корректировать линию судьбы – например, переписав свой гороскоп. Правда, сделать это самостоятельно не удастся – необходима помощь профессионального астролога. 

Сны дня: сны нынешнего дня могут быть пророческими, поэтому на них нужно обратить пристальное внимание. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Афоризм дня: "Каждый поступок – посеянное зерно, несмотря на то, что урожая ты можешь не дождаться" (американская поэтесса Элла Уилер Уилкокс). 

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Дата публикации
Просмотры
170
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